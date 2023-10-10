​Гути упомянул Роналду и Месси, говоря о Беллингеме

Бывший футболист «Реала» Гути высоко оценил полузащитника Джуда Беллингема, который хорошо начал путь в мадридском клубе.

В 10 матчах за «Реал» после летнего трансфера 20-летний Беллингем записал на свой счёт 10 голов и три результативных паса на партнёров.

«Беллингем выдаёт потрясающие игры. Казалось, это был трон Винисиуса, Мбаппе, Холанна… Но Беллингем – единственный, кто осознал, что трон Роналду и Месси свободен, и он к нему стремится», - слова Гути приводит портал Goal со ссылкой на El Chiringuito.

После девяти туров «Реал» лидирует в испанской Ла Лиге. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка.