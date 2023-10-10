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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» нашла замену Бенитесу слухи

10 Октября 2023 • 11:16 Комментировать

Испанский специалист Марселино Гарсия Тораль может получить работу в клубе Ла Лиги, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах наставника заинтересована «Сельта». Руководство клуба недовольно стартом команды при Рафаэле Бенитесе в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. В «Сельте» начали задумываться об отставке специалиста.

После 18 туров чемпионата Испании команда набрала шесть баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице. В следующем туре Ла Лиги «Сельта» на домашнем стадионе примет мадридский «Реал». Матч пройдет в субботу, 21 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сельта Марселино Гарсия Тораль
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