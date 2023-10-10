Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль покинул расположение сборной Испании

10 Октября 2023 • 10:39 Комментировать (1)
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль покинул расположение сборной Испании и не сможет помочь команде в ближайших матчах квалификации к чемпионате Европы.

«Красная фурия» официально сообщила о том, что Ямаль уехал обратно в «Барселону». Дело в том, что тесты на тренировочной базе сборной Испании показали, что Ламин находится не в лучших физических кондициях для участия в матчах.

Ямаль отправился в расположение «Барселоны» для того, чтобы поскорее восстановиться и быть готовым к первым матчам своего клуба, которые состоятся после международной паузы. Напомним, в последнем туре Ла Лиги Ламин забил свой первый гол в нынешнем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Ламин Ямаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
San13
10 Октября 2023 в 10:41
Дайте отдых парню! А то укатаете его как Педри и будет потом вечно лечиться.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
11:54 · Испания. Ла Лига
Марселино отказался возглавить «Севилью»
11:16 · Испания. Ла Лига
«Сельта» нашла замену Бенитесу слухи
10:53 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» запланировала трансфер опорника на следующее лето, у клуба два кандидата
10:39 · Испания. Ла Лига
Ямаль покинул расположение сборной Испании 1
10:35 · Испания. Ла Лига
Гути: «Беллингем – уникальный игрок»
10:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на полузащитника «Порту»
10:11 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «Реал» продлит контракт с Винисиусом
10:07 · Испания. Ла Лига
«Манчестер Сити» летом отказался от трансфера Фелиша
09:50 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» Симутенков: «Семак и Анчелотти во многом похожи» 1
09:50 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» заинтересовалась футболистом «Атлетико»
09:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на аргентинского защитника слухи
03:16 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, в чём хотел бы стать лучше, приведя в пример Усмана Дембеле
03:06 · Испания. Ла Лига
«Севилья» предложила Гальярдо стать главным тренером
02:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» не хочет отпускать Браима Диаса на Кубок Африки – игрока ждут в сборной Марокко
00:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила свой рекорд по владению мячом при Хави
Все новости
Рекомендуем