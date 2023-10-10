Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль покинул расположение сборной Испании и не сможет помочь команде в ближайших матчах квалификации к чемпионате Европы.

«Красная фурия» официально сообщила о том, что Ямаль уехал обратно в «Барселону». Дело в том, что тесты на тренировочной базе сборной Испании показали, что Ламин находится не в лучших физических кондициях для участия в матчах.

Ямаль отправился в расположение «Барселоны» для того, чтобы поскорее восстановиться и быть готовым к первым матчам своего клуба, которые состоятся после международной паузы. Напомним, в последнем туре Ла Лиги Ламин забил свой первый гол в нынешнем сезоне.