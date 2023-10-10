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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на полузащитника «Порту»

10 Октября 2023 • 10:21 Комментировать
Вилар-де Пердизеш
...
Порту
20.10 22:45

Каталонская «Барселона» положила глаз на полузащитника «Порту» Алана Варелу. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» рассматривают кандидатуру 22-летнего аргентинца.

При этом зимой трансфер Варелы на «Камп Ноу» маловероятен, так как «Порту» наверняка попросит за футболиста слишком большую сумму компенсации. «Барселона» в условиях финансового кризиса не может себе позволить переплачивать за игроков.

Отметим, что Варела успел провести в Европе всего чуть более двух месяцев. Полузащитник лишь летом перебрался в «Порту» из «Бока Хуниорс». В этом сезоне он провёл 7 матчей во всех турнирах, где пока не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Алан Варела
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