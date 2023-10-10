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Стало известно, когда «Реал» продлит контракт с Винисиусом

10 Октября 2023 • 10:11 Комментировать

Мадридский «Реал» готовится объявить о подписании нового трудового соглашения с нападающим команды Винисиусом Жуниором. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «сливочные» сделают официальное заявление после того, как президент клуба Флорентино Перес вылечится от коронавируса.

Изначально «Реал» хотел объявить важную новость на прошлой неделе, однако планы изменились из-за болезни Переса. Стоит отметить, что сумма отступных за трансфер Жуниора составит один миллиард евро.

23-летний бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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