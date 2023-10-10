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«Манчестер Сити» летом отказался от трансфера Фелиша

10 Октября 2023 • 10:07 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
21.10 22:00

«Манчестер Сити» минувшим летом имел возможность пригласить в состав нападающего каталонской «Барселоны» Жоау Фелиша, который перебрался на «Камп Ноу» в последний день трансферного окна на правах аренды из мадридского «Атлетико».

По информации от Diario AS, «Манчестер Сити» решил отказаться от кандидатуры Фелиша. Причиной этому послужил не только высокий ценник португальца, а и его не самый удачный отрезок за «Челси», в составе которого Жоау отметился всего тремя голами в Английской премьер-лиге во второй половине сезона.

Напомним, у «Барселоны» в конце сезона не будет права выкупа Фелиша на постоянной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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