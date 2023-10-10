«Манчестер Сити» летом отказался от трансфера Фелиша

«Манчестер Сити» минувшим летом имел возможность пригласить в состав нападающего каталонской «Барселоны» Жоау Фелиша, который перебрался на «Камп Ноу» в последний день трансферного окна на правах аренды из мадридского «Атлетико».

По информации от Diario AS, «Манчестер Сити» решил отказаться от кандидатуры Фелиша. Причиной этому послужил не только высокий ценник португальца, а и его не самый удачный отрезок за «Челси», в составе которого Жоау отметился всего тремя голами в Английской премьер-лиге во второй половине сезона.

Напомним, у «Барселоны» в конце сезона не будет права выкупа Фелиша на постоянной основе.