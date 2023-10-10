«Севилья» предложила Гальярдо стать главным тренером

Руководство «Севильи» нашло ещё один вариант на замену уволенного Хосе Луиса Мендилибара.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, боссы «андалусийцев» предложило аргентинцу Марсело Гальярдо место на вакантном посту. Сообщается, что, несмотря на имеющееся предложение, стороны ещё далеки от договорённости. Ранее слухи связывали Гальярдо с работой в «Лионе», «Марселе» и «Вильярреале». «Севилья» в качестве кандидатов также рассматривает итальянца Антонио Конте.

После восьми матчей Ла Лиги «красно-белые» находятся на 14-м месте в турнирной таблице. Под руководством Хосе Луиса Мендилибара «Севилья» выиграла Лигу Европы в мае 2023 года.