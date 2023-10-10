«Барселона» установила свой рекорд по владению мячом при Хави

Тотальное территориальное преимущество не помогло «Барселоне» набрать три очка в матче с «Гранадой».

«Сине-гранатовые» пропустили гол в самом начале воскресного поединка, а на 29-й минуте «Гранада» удвоила своё преимущество. Гостям удалось отыграться благодаря мячам, забитым на 46-й и 85-й минутах, но добиться победы не получилось – 2:2. При этом, как отмечает Managing Barca, команда владела мячом 81% времени – рекордный показатель с момента назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера.

После девяти туров Ла Лиги «Барселона» располагается на третьем месте в таблице с 21 набранным очком.