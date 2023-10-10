Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне скоро поставит подпись под новым контрактом.

По сообщениям различных источников, стороны близки к полной договорённости по условиям нового сотрудничества, о чём может быть объявлено официально уже в ближайшее время. Как утверждает журналист Николо Скира, договор 53-летнего аргентинца будет рассчитан до середины 2027 года. Нынешнее соглашение, напомним, истекает по окончании текущего сезона.

Диего Симеоне работает в «Атлетико» с конца 2011 года. В настоящий момент «матрасники» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. 21 октября команда встретится с «Сельтой».