Алехандро Бальде: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал о своей главной цели в футболе.

Латераль пробился в основной состав команды Хави Эрнандеса с начала прошлого сезона, а несколько недель назад подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Испанец признался, что мечтает добиться триумфа с «сине-гранатовыми» в Европе: «Моя главная мечта? Выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной», – цитирует Managing Barca Бальде, который отметит своё 20-летие 18 октября.

В активе Алехандро Бальде одна результативная передача в десяти поединках за «Барселону» в нынешнем сезоне во всех турнирах.