Нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси будет позволено перебраться в «Барселону».

Команда звёздного аргентинца не смогла пробиться в плей-офф МЛС, поэтому, как регулярно сообщают различные ресурсы, зимой игрок может отправиться в аренду. По обновлённым сведениям Sport, «Интер Майами» не станет препятствовать переходу Месси в «Барселону» на правах аренды – клуб проведёт переговоры с «сине-гранатовыми», если сам 36-летний футболист пожелает на время вернуться в Каталонию.

Контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. В активе форварда 11 забитых мячей и пять результативных передач в 13 матчах за американский коллектив.