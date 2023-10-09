Кунде прокомментировал свою травму

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о недавнем повреждении.

24-летний футболист травмировался в воскресном поединке Ла Лиги против «Гранады» (2:2), из-за чего был заменён на 44-й минуте. Согласно прогнозам, француз вернётся на поле ближе к середине ноября – он не успеет восстановиться до матча с мадридским «Реалом», который состоится 28 октября.

«Неприятно, но могло быть хуже. Я уже думаю о том, как поскорее вернуться, но самое главное – вернуться в наилучшем состоянии. Я горжусь командой и характером, который она проявила. Я не собираюсь терять оптимизм», – написал в социальных сетях Кунде.