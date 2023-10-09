Пако Лопес – второй среди тренеров по набранным очкам против «Реала» и «Барселоны» с сезона-2017/18

Главный тренер «Гранады» Пако Лопес регулярно отнимает очки у мадридского «Реала» и «Барселоны».

В воскресенье коллектив Лопеса встал на пути у «сине-гранатовых», сведя к ничьей поединок девятого тура Ла Лиги (2:2). При этом, что примечательно, «Гранада» вела со счётом 2:0. По информации Opta, с сезона-2017/18 рулевому Пако Лопесу во главе своих команд удалось набрать суммарно 18 очков во встречах чемпионата с мадридским «Реалом» и «Барселоной» – второй показатель после Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид), в активе которого 22 балла. На третьей строчке в рейтинге расположился нынешний тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль – 16 очков.