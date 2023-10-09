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Месси скоро вернётся в «Барселону»: насколько это реально

09 Октября 2023 • 21:30 Комментировать

В последние недели в прессе активно обсуждается возможность возвращения Лионеля Месси в «Барселону» в зимнее трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации и пытается понять, насколько реально будет увидеть звёздного аргентинца в футболке каталонского клуба в обозримом будущем.

Месси и «Барса» - ощущение недосказанности

Почему вообще Месси может вернуться в «Барселону»? Как только в отношении будущего аргентинца наступает какая-то неопределённость, СМИ сразу связывают его с каталонским клубом. Дело в том, что уход Месси из стана «сине-гранатовых» в 2021 году получился не самым красивым. Лео хотел остаться на «Камп Ноу», однако из-за тяжёлой финансовой ситуации «Барса» не могла предложить ему новый контракт.

Учитывая обстоятельства ухода, возникает ощущение недосказанности. Многим хотелось бы, чтобы история одного из лучших футболистов с его родным клубом закончилась иначе. Сложно сказать, что об этом думает Месси, но «Барселона» наверняка хочет вернуть свою звезду. Так что слухи будут и дальше периодически появляться до тех пор, пока Лионель не повесит бутсы на гвоздь.

Месси и «Барса» - почему январь?

Слухи говорили о возможном возвращении Месси в «Барселону» в январе. «Интер Майами» потерял всякие шансы на попадание в плей-офф МЛС, то есть уже скоро футбольный сезон для команды завершается – остаётся два матча. Это означает, что «Интер Майами» проведёт без официальных игр где-то четыре месяца или чуть больше – сезон в МЛС стартует в конце февраля – начале марта.

История знает случаи, когда звёздные футболисты возвращались из МЛС в Европу на краткосрочной основе. Так, в «Милан» из «Лос-Анджелес Гэлакси» переходил Дэвид Бекхэм, а в «Арсенал» из «Нью-Йорк Ред Буллз» - Тьерри Анри. Казалось бы, почему Лионелю Месси не пополнить этот список? При таком раскладе аргентинец получил бы хорошую игровую практику на несколько месяцев и смог бы красиво попрощаться с родной «Барселоной», закрыв эту главу.

Месси и «Барса» - насколько это реально?

Конечно, увидеть Месси в футболке «Барселоны» уже в январе было бы интересно. Но реален ли такой расклад на практике? Объективно говоря, вероятность того, что «сине-гранатовые» арендуют Лионеля посреди сезона, крайне низкая. Одна из причин – финансы. Каталонский клуб до сих пор испытывает серьёзные финансовые трудности, и зарегистрировать Месси в январе будет сверхсложно. Придётся идти на жертвы ради игрока, пускай и звёздного, который пробудет в команде не так долго. В чём смысл?

Также не до конца понятна мотивация Месси. Летом он выбрал «Интер Майами», а не «Барселону», поскольку хотел избавить себя от лишнего давления и больше времени проводить с семьей. Так почему в январе Лео должен захотеть переходить в «Барселону»? Что изменилось за это время? Зачем Месси снова сталкиваться с давлением? Едва ли зима будет подходящим временем для того, чтобы красиво прощаться с каталонским клубом.

Словом, ожидать возвращения Лионеля Месси в «Барселону» в зимнее трансферное окно не стоит.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
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