​«Барселона» рассказала о травме Ямаля

Талантливый вингер Ламин Ямаль помог «Барселоне» совершить камбэк в гостях у «Гранады» - матч завершился вничью со счётом 2:2. Оказалось, что 16-летний футболист, который недавно продлил контракт, травмировался.

«Обследования показали, что у Ламина Ямаля травма сгибателя левого бедра», - говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Каталонцы отмечают, что Ямаль отправится в сборную Испании, где его оценит медицинский штаб испанской федерации.

Сроки восстановления Ламина Ямаля «Барселона» не называет.

Напомним, что Ламин Ямаль в игре с «Гранадой» забил свой первый гол в чемпионате Испании.

Ямаль установил рекорд Ла Лиги