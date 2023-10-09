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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» рассказала о травме Кунде

09 Октября 2023 • 15:59 Комментировать

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде угодил в лазарет. Француз был заменён в воскресном гостевом поединке чемпионата Испании против «Гранады» (2:2).

Пресс-служба «Барселона» подтверждает, что у Кунде в результате обследование было выявлено растяжение левой внутренней боковой связки колена. Сколько времени защитнику понадобится на восстановление, «сине-гранатовые» в пресс-релизе не рассказывают.

Ранее в прессе появилась информация о том, что на восстановление Кунде понадобится как минимум месяц. Таким образом, француз пропустит матч против «Реала» в конце октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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