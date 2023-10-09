​Кунде пропустит «эль класико» с «Реалом» - названы сроки восстановления игрока

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде в конце первого тайма воскресного матча Ла Лиги против «Гранады» был заменён из-за травмы. Как сообщает Mundo Deportivo, у француза выявили растяжение внутренней латеральной связки левого колена.

Ожидается, что Кунде пропустит как минимум месяц. Таким образом, француз точно не поможет «Барселоне» в «эль класико» против «Реала» - команды сыграют в субботу, 28 октября.

Напомним, что «Гранада» и «Барселона» в девятом туре испанской Ла Лиги сыграли вничью со счётом 2:2. На текущий момент команда Хави занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на три очка.

​Хави недоволен отменой победного гола «Барселоны»