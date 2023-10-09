​Возвращение Месси в «Барселону» исключено – известна причина

«Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф МЛС. Это означает, что команда Лионеля Месси около четырёх месяцев проведёт без официальных матчей. Как следствие, в прессе стали появляться слухи о возможном уходе Месси в «Барселону» в краткосрочную аренду.

Как сообщает Mundo Deportivo, вариант с арендой Месси не рассматривает ни «Барселона», ни «Интер Майами», ни сам футболист. Каталонцы по-прежнему испытывают финансовые трудности, и зарегистрировать Месси зимой будет невозможно.

Отмечается, что для «Барселоны», при всём уважении к Лео Месси, приоритетом является регистрация Витора Роке.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году.

​Возвращение Месси? «Барселона» подразнила фанатов

​Телохранитель Месси отметился красивым поступком – он помог фанату сделать селфи с кумиром