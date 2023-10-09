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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Возвращение Месси в «Барселону» исключено – известна причина

09 Октября 2023 • 15:22 Комментировать (1)

«Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф МЛС. Это означает, что команда Лионеля Месси около четырёх месяцев проведёт без официальных матчей. Как следствие, в прессе стали появляться слухи о возможном уходе Месси в «Барселону» в краткосрочную аренду.

Как сообщает Mundo Deportivo, вариант с арендой Месси не рассматривает ни «Барселона», ни «Интер Майами», ни сам футболист. Каталонцы по-прежнему испытывают финансовые трудности, и зарегистрировать Месси зимой будет невозможно.

Отмечается, что для «Барселоны», при всём уважении к Лео Месси, приоритетом является регистрация Витора Роке.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году.

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Комментарии (1)
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9Orlov 9
09 Октября 2023 в 15:30
Потому что он и даром не надо никому. Элементарно! 😥
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