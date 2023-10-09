«Барселона» не хочет отпускать Ямаля в расположение сборной Испании

Каталонская «Барселона» не хотела бы отпускать своего молодого вингера Ламина Ямаля в расположение сборной Испании. Напомним, 16-летний вундеркинд недавно получил вызов в «красную фурию» от главного тренера Луиса де ла Фуэнте.

По информации от журналиста Адрии Альбетс, в «Барселоне» считают, что отъезд в сборную Испании может навредить здоровью Ямаля, который недавно перенёс небольшую травму. Именно поэтому «сине-гранатовые» сейчас ведут переговоры с руководством сборной Испании, чтобы добиться отмены вызова Ямаля.

Напомним, в этом сезоне Ямаль провёл 9 матчей в чемпионате Испании, где записал на свой актив гол и результативную передачу.