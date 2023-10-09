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«Барселона» уверена в Ромеу и не планирует подписывать опорника в январе

09 Октября 2023 • 13:41 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

Каталонская «Барселона» полностью уверена в своём полузащитнике Ориоле Ромеу. По информации от инсайдера Луиса Рохо, «сине-гранатовые» довольны испанцем и не намерены подписывать нового опорника в январское трансферное окно.

Напомним, Ромеу часто ошибался в последних матчах за «Барселону», из-за чего подвергся критике среди болельщиков. Несмотря на это, руководство оказало футболисту поддержку и не намерено покупать Ориолю замену.

Ромеу является воспитанником «Барселоны», но всю взрослую карьеру выступал в других командах. Минувшим летом футболист вернулся на «Камп Ноу», перейдя из «Жироны».      

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ориоль Ромеу
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