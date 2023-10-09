​Хави недоволен отменой победного гола «Барселоны»

В воскресенье «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Гранадой» (2:2). В концовке каталонцы забили третий гол – отличился Жоау Фелиш. При этом взятие ворот было отменено из-за положения «вне игры» у Феррана Торреса. ВАР решил, что Торрес влиял на эпизод, хотя мяч летел в другую точку.

«Точно так же, как судья смог отменить гол Жоау Фелиша, он мог его засчитать. Думаю, Торрес не мешал. Какая разница, прыгает Ферран или нет, если мяч летит в другую точку? Кому он мешает?» - слова Хави приводит портал Goal.

Следующий матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Атлетика» на своём поле.