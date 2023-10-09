Педри, Рафинья и Левандовски должны быть готовы к эль-класико

Три футболиста каталонской «Барселоны» должны быть готовы к матчу с мадридским «Реалом», который состоится в конце месяца. По информации от инсайдера Феррана Корреаса, полузащитники Педри и Рафинья Диас, а также нападающий Роберт Левандовски должны восстановиться к эль-класико.

Напомним, «Барселона» вчера потеряла очки в чемпионате Испании, из-за чего отставание от мадридского «Реала» выросло до трёх очков. В очной встрече со «сливочными» у «сине-гранатовых» будет возможность исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Левандовски пропустит из-за травмы около месяца, но источник дал понять, что поляк должен быть готов к матчу с «Реалом».