23-летний фланговый защитник Хуан Миранда, который является игроком севильского «Бетиса», имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» планируют побороться за испанского латераля в январское трансферное окно. Контракт Миранды с «Бетисом» рассчитан до лета следующего года, его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании защитник провел пять поединков, в которых получил две желтые карточки.