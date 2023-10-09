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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Милан» хочет купить испанского защитника слухи

09 Октября 2023 • 12:37 Комментировать

23-летний фланговый защитник Хуан Миранда, который является игроком севильского «Бетиса», имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» планируют побороться за испанского латераля в январское трансферное окно. Контракт Миранды с «Бетисом» рассчитан до лета следующего года, его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании защитник провел пять поединков, в которых получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бетис Хуан Миранда
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