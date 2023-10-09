Испанский клуб хочет позвать Конте

«Севилья», неудачно начавшая новый сезон чемпионата Испании, подыскивает нового главного тренера после увольнения Хосе Луиса Мендилибара.

По информации журналистов Mundo Deportivo, в список претендентов на пост рулевого андалусийцев входят сразу несколько известных специалистов. Речь идет о Марселино Торале, Андре Виллаш-Боаше, Антонио Конте и еще нескольких тренерах.

Напомним, что Мендилибар был уволен с поста главного тренера севильского коллектива в воскресенье, 8 октября.

В настоящий момент андалусийцы с восемью очками занимают 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги.