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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Симеоне готов продлить контракт с «Атлетико»

09 Октября 2023 • 11:50 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
21.10 22:00

Итальянский журналист Фабрицио Романо дал понять, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне готов продлить свой контракт.

Источник сообщает, что стороны очень близки к заключению новой сделки. Симеоне и «Атлетико» достигли между собой устного соглашения по условиям контракта.

Напомним, Симеоне работает у руля мадридского «Атлетико» уже 12 лет. За этот срок он дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов, а также дважды приносил «матрасникам» чемпионский титул Ла Лиги. В данный момент «Атлетико» находится на четвёртом месте в чемпионате Испании, при этом имея в активе матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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