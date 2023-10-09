Романо: «Симеоне готов продлить контракт с «Атлетико»

Итальянский журналист Фабрицио Романо дал понять, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне готов продлить свой контракт.

Источник сообщает, что стороны очень близки к заключению новой сделки. Симеоне и «Атлетико» достигли между собой устного соглашения по условиям контракта.

Напомним, Симеоне работает у руля мадридского «Атлетико» уже 12 лет. За этот срок он дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов, а также дважды приносил «матрасникам» чемпионский титул Ла Лиги. В данный момент «Атлетико» находится на четвёртом месте в чемпионате Испании, при этом имея в активе матч в запасе.