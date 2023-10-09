«Реал» готовит важную новость по Винисиусу

Руководство мадридского «Реала» договорилось с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором о подписании нового трудового соглашения. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в скором времени «сливочные» объявят о сделке.

Журналист также отметил, что в новом соглашении между сторонами будет прописана огромная клаузула. Сумма отступных за трансфер Винисиуса составит один миллиард евро.

Жуниор перешел в «королевский» клуб летом 2018 года. Срок действующего контракта 23-летнего форварда истекает в конце июня следующего года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 150 миллионов евро.

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