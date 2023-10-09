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Анчелотти оценил результативность Беллингема в «Реале»

09 Октября 2023 • 09:06 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о новичке команды Джуде Беллингеме. В последнем матче с «Осасуной» (4:0) англичанин отметился двумя забитыми мячами.

«Реал» подписал такого потрясающего футболиста, как Беллингем. Мы очень довольны этим игроком. Его результативность? Нужно понимать, что Джуд не центрфорвард, он не обязан забивать голы. Беллингем – плеймейкер, игрок середины поля. Настанет время, когда его вклад в игру будет другим», - передает слова итальянского тренера The Athletic.

В сезоне-2023/2024 Беллингем сыграл десять поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем
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