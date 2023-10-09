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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над командой Захаряна

09 Октября 2023 • 08:28 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результате поединка девятого тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Встреча завершилась победой «матрасников» со счетом 2:1.

«Мы провели отличный первый тайм, после чего пытались играть на контратаках. Играть против соперника было непросто, они достаточно смело себя вели на поле, старались много владеть мячом. Думаю, мы очень хорошо контролировали их среднюю линию», - передает слова аргентинского тренера газета Marca.

После этой победы «Атлетико» набрал 19 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы отстают от лидирующего «Реала» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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