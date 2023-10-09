Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над командой Захаряна

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результате поединка девятого тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Встреча завершилась победой «матрасников» со счетом 2:1.

«Мы провели отличный первый тайм, после чего пытались играть на контратаках. Играть против соперника было непросто, они достаточно смело себя вели на поле, старались много владеть мячом. Думаю, мы очень хорошо контролировали их среднюю линию», - передает слова аргентинского тренера газета Marca.

После этой победы «Атлетико» набрал 19 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы отстают от лидирующего «Реала» на пять очков.