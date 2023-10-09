Роберто рассказал, что нужно улучшить «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал потерю очков в гостевом матче с «Гранадой». Поединок девятого тура Ла Лиги завершился вничью со счетом 2:2.

«Барселона» рассчитывала победить. По ходу встречи мы проявили спокойствие и терпение, несмотря на то, что уступали 0:2. В итоге была зафиксирована ничья. На нужно постараться лучше играть в обороне и пропускать меньше голов», - передает слова футболиста DAZN.

После этого матча «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на три балла. На второй строчке располагается «Жирона».