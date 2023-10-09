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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Барселона» доминировала и заслуживала победу»

09 Октября 2023 • 07:32 Комментировать

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с журналистами после матча девятого тура Ла Лиги против «Гранады». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мои подопечные доминировали почти весь матч и заслуживали большего. Нельзя так начинать игру, нам пришлось отыгрываться. Мы начали играть спокойно и доминировать и заслуживали победу. Однако уезжаем всего с одним очком, этого нам мало», - передает слова специалиста газета Marca.

После девяти туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 21 очко и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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