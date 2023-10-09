Сверхбыстрый гол, рекорд Ямаля и поздний мяч Роберто: «Барселона» еле спаслась от проигрыша «Гранаде»

В девятом туре чемпионата Испании «Барселона» пожаловала в гости к «Гранаде».

Это был последний матч чемпионата Испании перед двухнедельным международным перерывом. Мадридский «Реал» шёл на первом месте, а «Жирона» пребывала на второй строчке. «Барселона» располагалась на третьей позиции, и она протискивалась бы в табличную зону между двумя вышеобозначенными командами в случае своей победы над «Гранадой». А та, если бы выиграла у каталонцев, сравнивалась бы по очкам с группой команд, идущих на стыке зоны спасения и зоны вылета.

Начало матча получилось весьма стремительным. «Сине-гранатовые», вышедшие по факту в голубой форме, никак не ожидали пропустить гол сразу же на первой минуте. Однако именно такая неприятная оказия приключилась с командой Хави. Гави потерял мяч на своей половине поля, а Боей переадресовал сферу Сарагосе. Тот с правого полуфланга пробил в дальний угол, и тер Штеген, хоть и коснулся мяча, не смог выручить гостей. 1:0 – «Гранада» открыла счёт на 18-й секунде встречи.

Дальше долгое время плотные атаки «Барселоны» завершались в лучшем случае неголевыми ударами плюс-минус с линии штрафной от тех же Жоау Фелиша и Ламина Ямаля. К тридцатой минуте Сарагоса, разобравшийся в районе левого угла вратарской с Кунде, поразил ближний угол, оформив таким образом дубль и поставив каталонцев в ещё более некомфортное положение (2:0). Сам Кунде вскоре будет заменён из-за травмы, а «Барселоне», понятное дело, ничего не останется, кроме как атаковать в позиционном ключе.

В начале компенсированного времени первого тайма гостям всё-таки удалось дожать «Гранаду» до одного мяча в её ворота. Фелиш слева собрал на себя внимание нескольких оппонентов и разумно покатил во вратарскую на абсолютно свободного и избежавшего офсайда Ямаля. Перед Ламином открылись совершенно пустые ворота. В дворовом футболе пижоны в таких случаях обычно забивают, присаживаясь на мяч. Ну а Ямаль забил по-взрослому, без выделываний (2:1).

На 54-й минуте Фермин Лопес с подбора после углового приложился в руки Феррейре. Через несколько минут Бойе мог отличиться третьим мячом в ворота «Барселоны», но немного промахнулся. Ферран Торрес после скидки Араухо переправил мяч в перчатки Феррейры на ленточке. Гюндоган с Араухо опасно метили по углам, однако в первом случае хозяев спас свой вратарь, во втором – неточность Рональда.

И всё-таки добились каталонцы равного счёта. На 86-й минуте Серхи Роберто с рикошетом от голкипера переправил мяч в правый угол после прострела слева от Бальде (2:2). Два игрока «Гранады» в той атаке упали на газон, однако вроде никто не «помогал» им это делать. ВАР подтвердил, что офсайда не было. Разыграв с центра поля, разъярённые хозяева ринулись вперёд, и Сарагоса едва не оформил-хет-трик, он угодил в правую штангу.

В добавленное время гол Жоуа Фелиша после подачи справа от Жоау Канселу был отменён из-за офсайда Феррана Торреса, который, по мнению судьи, принимал участие в эпизоде, хотя мяча не касался. Ориоль Ромеу ещё успел ногой запустить сферу рядом со штангой. Итог – вторая подряд выездная ничья 2:2 «Барселоны» в чемпионате Испании (до этого такой же результат был в Мальорке 26 сентября). И третье место каталонцев в таблице с трёхочковым отставанием от лидирующего «Реала». А Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги в возрасте 16 лет 87 дней.

Кирилл Иванцов