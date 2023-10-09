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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сверхбыстрый гол, рекорд Ямаля и поздний мяч Роберто: «Барселона» еле спаслась от проигрыша «Гранаде»

09 Октября 2023 • 00:02 Комментировать (6)
Гранада
2:2
Барселона

В девятом туре чемпионата Испании «Барселона» пожаловала в гости к «Гранаде».

Протокол игры  
Гранада2:2Барселона
(1:0) Сарагоса Брайан1'  
(2:0) Сарагоса Брайан29'  
  45'Ямаль Ламин (2:1)
  86'Роберто Серхи (2:2)
Феррейра АндреРубио Мигель  68'Микель ИгнасиНева КарлосСанчес Рикард 84' (Вальехо Хесус ( 84'  75') Альваро Фернандес 59' (Торренте Рауль ( 59') Узуни Мюрто 58' (Пуэртас Антонио ( 58') Гумбау ХерардВильяр Гонсало 59' (Петрович Ньегош ( 59') Сарагоса Брайан  66'Бое Лукас 74' (Кальехон Хосе ( 74')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеМанафа ВилсонРуис СерхиоПереа АльбертоМелендо ОскарДьедиу ФамараВайссман Шон
Тер Штеген Марк-АндреКанселу Жоау  90'Кунде Жюль 44' (Араухо Рональд ( 44') Кристенсен АндреасБальде АлехандроЛопес Фермин 61' (Роберто Серхи ( 61') Гюндоган ИлкайГавиЯмаль Ламин 76' (Ромеу Ориоль ( 76') Торрес ФерранФелиш Жоау
Запасные: Виктор ПоПенья ИньякиАстралага АндерГиу МаркИньиго МартинесАлонсо Маркос
08 октября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

Это был последний матч чемпионата Испании перед двухнедельным международным перерывом. Мадридский «Реал» шёл на первом месте, а «Жирона» пребывала на второй строчке. «Барселона» располагалась на третьей позиции, и она протискивалась бы в табличную зону между двумя вышеобозначенными командами в случае своей победы над «Гранадой». А та, если бы выиграла у каталонцев, сравнивалась бы по очкам с группой команд, идущих на стыке зоны спасения и зоны вылета.

Начало матча получилось весьма стремительным. «Сине-гранатовые», вышедшие по факту в голубой форме, никак не ожидали пропустить гол сразу же на первой минуте. Однако именно такая неприятная оказия приключилась с командой Хави. Гави потерял мяч на своей половине поля, а Боей переадресовал сферу Сарагосе. Тот с правого полуфланга пробил в дальний угол, и тер Штеген, хоть и коснулся мяча, не смог выручить гостей. 1:0 – «Гранада» открыла счёт на 18-й секунде встречи.

Дальше долгое время плотные атаки «Барселоны» завершались в лучшем случае неголевыми ударами плюс-минус с линии штрафной от тех же Жоау Фелиша и Ламина Ямаля. К тридцатой минуте Сарагоса, разобравшийся в районе левого угла вратарской с Кунде, поразил ближний угол, оформив таким образом дубль и поставив каталонцев в ещё более некомфортное положение (2:0). Сам Кунде вскоре будет заменён из-за травмы, а «Барселоне», понятное дело, ничего не останется, кроме как атаковать в позиционном ключе.

В начале компенсированного времени первого тайма гостям всё-таки удалось дожать «Гранаду» до одного мяча в её ворота. Фелиш слева собрал на себя внимание нескольких оппонентов и разумно покатил во вратарскую на абсолютно свободного и избежавшего офсайда Ямаля. Перед Ламином открылись совершенно пустые ворота. В дворовом футболе пижоны в таких случаях обычно забивают, присаживаясь на мяч. Ну а Ямаль забил по-взрослому, без выделываний (2:1).

На 54-й минуте Фермин Лопес с подбора после углового приложился в руки Феррейре. Через несколько минут Бойе мог отличиться третьим мячом в ворота «Барселоны», но немного промахнулся. Ферран Торрес после скидки Араухо переправил мяч в перчатки Феррейры на ленточке. Гюндоган с Араухо опасно метили по углам, однако в первом случае хозяев спас свой вратарь, во втором – неточность Рональда.

И всё-таки добились каталонцы равного счёта. На 86-й минуте Серхи Роберто с рикошетом от голкипера переправил мяч в правый угол после прострела слева от Бальде (2:2). Два игрока «Гранады» в той атаке упали на газон, однако вроде никто не «помогал» им это делать. ВАР подтвердил, что офсайда не было. Разыграв с центра поля, разъярённые хозяева ринулись вперёд, и Сарагоса едва не оформил-хет-трик, он угодил в правую штангу.

В добавленное время гол Жоуа Фелиша после подачи справа от Жоау Канселу был отменён из-за офсайда Феррана Торреса, который, по мнению судьи, принимал участие в эпизоде, хотя мяча не касался. Ориоль Ромеу ещё успел ногой запустить сферу рядом со штангой. Итог – вторая подряд выездная ничья 2:2 «Барселоны» в чемпионате Испании (до этого такой же результат был в Мальорке 26 сентября). И третье место каталонцев в таблице с трёхочковым отставанием от лидирующего «Реала». А Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги в возрасте 16 лет 87 дней.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (6)
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Bartimeus
09 Октября 2023 в 00:15
С такой реализацией ловить нечего, только закатывать в ворота, как в случае с голом Ямала. А так в целом понравилась игра, много атак, жаль не хватило немного класса додавить. Точнее додавили, но отмененный гол довольно неоднозначное решение, если не сказать противоречивое. Жаль, по ударам 7(2) - 22(10).
gresnik
09 Октября 2023 в 00:13
5-6 игроков основы в лазарете у гранатовых...будем скоро соревноваться у кого больница вместительный =_=
pol-black
09 Октября 2023 в 00:11
ошибки в обороне стоили Барсе победы. перехвалёный Кунде позиционно ошибался (далеко не в первый раз), да и Кристенсен не был сверхнадёжен. Барса не сдавалась, это хорошо. Барса играла хреново в атаке, особенно в первом тайме - это плохо. молодёжь не вытащила, а другого варианта и не было.
что ж, на минорной ноте уходим на перерыв. после последнего перерыва Барса выдала шикарные матчи. надеюсь, так будет и в этот раз.
Шарипов Тахир
09 Октября 2023 в 00:20
Уже давно замечено, что Барселона, встречая фактически 'автобус' у чужих ворот, особенно, когда этот автобус стоит весь матч, она ничего не может поделать. Игроки ,как будто тушуются, не знают что делать. И в это время в команде нет лидера, способного взять игру на себя. И в итоге все скатывается на банальное и бесконечное перекатывание мяча поперек поля. В команде сейчас не видно игрока, способного дать умный и быстрый пас, способного сделать эффективную обводка. Не говоря уже об игре без ошибок в обороне. Эти ошибки стали настоящим бичом Барселоны.
Шарипов Тахир
09 Октября 2023 в 00:06
Судья украл третий год Барселоны! Это просто самое настоящее свинство и беспардонность испанских судей!!!!
pol-black
09 Октября 2023 в 00:07
очень странное решение. но от этого судейки можно было ожидать чего то подобного.
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