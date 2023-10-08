​«Севилья» объявила об увольнении Мендилибара

Не очень удачный старт сезона в испанской Примере дорого обошелся Хосе-Луису Мендилибару, который уволен с должности главного тренера андалусийского клуба. Сообщение об этом появилось в официальных социальных сетях «Севильи». Мендилибар возглавил клуб по ходу прошлого сезона и привел его к очередной победе в Лиге Европы. Но этого, очевидно, руководству клуба показалось недостаточно.

Следующему тренеру клуба предстоит непростая задача с дебюта, ведь свой следующий поединок нервионцы проведут против не кого-нибудь, а самого мадридского «Реала». Это случится 21 октября.