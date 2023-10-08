​Ямаль установил рекорд Ла Лиги

В воскресенье вечером «Барселона» проводит гостевой матч Ла Лиги против «Гранады». В концовке первого тайма команда Хави смогла сократить разрыв в счёте. Автором гола стал Ламин Ямаль, который отличился с близкой дистанции, избежав положения «вне игры».

Как сообщает пресс-служба Ла Лиги, Ямаль стал самым молодым автором гола в истории соревнования. Футболист отличился в возрасте 16 лет и 87 дней.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Гранадой» и «Барселоной» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что недавно Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до конца сезона 2025/2026.