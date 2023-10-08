​Ямаль стал самым юным автором гола в истории Ла Лиги

Каталонская «Барселона» выступает в Гранаде в рамках очередного тура испанского чемпионата, и, пропустив два мяча, чемпионы Испании еще до перерыва смогли отыграть один гол. Его на свой счет записал юный вундеркинд Ламин Ямаль, сын выходцев из Экваториальной Гвинеи и Марокко.

На настоящий момент ему 16 лет и 87 дней, что сделало Ямаля самым юным автором гола в высшей лиге испанского футбола. Предыдущий рекорд составлял шестнадцать лет и 98 дней.

Следить за событиями игры между «Гранадой» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.