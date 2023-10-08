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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ямаль стал самым юным автором гола в истории Ла Лиги

08 Октября 2023 • 22:55 Комментировать
Гранада
2:2
Барселона
1 6.80 X 5.00 2 1.45
2-й тайм

Каталонская «Барселона» выступает в Гранаде в рамках очередного тура испанского чемпионата, и, пропустив два мяча, чемпионы Испании еще до перерыва смогли отыграть один гол. Его на свой счет записал юный вундеркинд Ламин Ямаль, сын выходцев из Экваториальной Гвинеи и Марокко.

На настоящий момент ему 16 лет и 87 дней, что сделало Ямаля самым юным автором гола в высшей лиге испанского футбола. Предыдущий рекорд составлял шестнадцать лет и 98 дней.

Следить за событиями игры между «Гранадой» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гранада Ламин Ямаль
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ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
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