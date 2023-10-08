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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» потеряла защитника из-за травмы

08 Октября 2023 • 22:51 Комментировать
Гранада
2:2
Барселона
окончен

В воскресенье «Барселона» проводит гостевой матч против «Гранады» в рамках девятого тура Ла Лиги. По ходу первого тайма каталонцы пропустили два гола и уступают 0:2. Незадолго до перерыва повреждение получил защитник «сине-гранатовых» Жюль Кунде. Француз почувствовал боль и не смог продолжить игру, что его не просто расстроило, но даже разозлило.

В срочном порядке Хави пришлось делать перестановку в составе – на замену вышел Рональд Араухо.

Следить за развитием событий в матче между «Гранадой» и «Барселоной» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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