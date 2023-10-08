​«Испанский стыд» - «Барселона» пропустила на 17-й секунде

Очередной матч испанского чемпионата начался для каталонской «Барселоны» с «испанского стыда» - команда пропустила уже на семнадцатой... нет, не минуте, а секунде игры! Брайан Сарагоса сразу же огорчил Марк-Андре тер Штегена, и его гол на семнадцатой секунде стал самым быстрым забитым голом в ворота «Барселоны» в 21-м веке. Ранее это достижение принадлежало Кариму Бензема - в 2011 году он забил «Барселоне» на двадцать первой секунде.

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