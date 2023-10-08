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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» с «Бетисом» разошлись миром

08 Октября 2023 • 21:44 Комментировать
Алавес
1:1
Бетис
окончен

В девятом туре чемпионата Испании «Алавес» принимал «Бетис». На 25-й минуте Родри зарядил в штангу, а вскоре Айосе Перес добил мяч в почти пустые ворота - 0:1. Счет быстро сравнялся после автогола Эктора Бельерина. Второй тайм был спокойнее и без опасных моментов.

1:1, «Бетис» делит седьмое место, «Алавес» - 14-е.

Протокол игры  
Алавес1:1Бетис
  32'Перес Айосе (0:1)
(1:1) Бельерин Эктор35'  
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар АбделькабирСедлар Александр  90'Хави Лопеc 86' (Реббах Абдеррахман ( 86') Гевара АндерГуриди ХонСола Алекс 73' (Алькаин Чебер ( 73') Хаджи Янис 73' (Бенавидес Карлос ( 73') Риоха Луис  62' 86' (Дуарте Рубен ( 86') Кике Гарсия 77' (Омородион Сэмюэль ( 77'  83')
Запасные: Selu DialloМарин РафаКаррикабуру ХонМараш НиколаТеналья НауэльОвоно ХесусRuben Montero
Браво КлаудиоБельерин ЭкторПесселья ХерманРиад ЧадиАбнер  71'Гидо Родригес  34' 46' (Карвалью Вилльям ( 46') Рока Марк 76' (Гуардадо Андрес ( 76') Диао Ассане 76' (Виллиан Жозе ( 76'  90') Иско Аларкон  89'Родри Родриго 65' (Эззалзули Абде ( 65') Перес Айосе 89' (Руибаль Айтор ( 89')
Запасные: Алтимира СерхиИглесиас БорхаКруз ХуанМиранда ХуанСилва РуиГильерме ФернандешВисус Рикардо
08 октября. Стадион "Мендисорроса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Бетис
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