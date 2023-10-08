«Алавес» с «Бетисом» разошлись миром

В девятом туре чемпионата Испании «Алавес» принимал «Бетис». На 25-й минуте Родри зарядил в штангу, а вскоре Айосе Перес добил мяч в почти пустые ворота - 0:1. Счет быстро сравнялся после автогола Эктора Бельерина. Второй тайм был спокойнее и без опасных моментов.
1:1, «Бетис» делит седьмое место, «Алавес» - 14-е.
Протокол игры
|32'Перес Айосе (0:1)
|(1:1) Бельерин Эктор35'
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Абкар Абделькабир•Седлар Александр• 90'Хави Лопеc86' (Реббах Абдеррахман (86') •Гевара Андер•Гуриди Хон•Сола Алекс73' (Алькаин Чебер (73') •Хаджи Янис73' (Бенавидес Карлос (73') •Риоха Луис 62'86' (Дуарте Рубен (86') •Кике Гарсия77' (Омородион Сэмюэль (77') 83'
Браво Клаудио•Бельерин Эктор•Песселья Херман•Риад Чади•Абнер• 71'Гидо Родригес 34'46' (Карвалью Вилльям (46') •Рока Марк76' (Гуардадо Андрес (76') •Диао Ассане76' (Виллиан Жозе (76') • 90'Иско Аларкон• 89'Родри Родриго65' (Эззалзули Абде (65') •Перес Айосе89' (Руибаль Айтор (89')
08 октября. Стадион "Мендисорроса".
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