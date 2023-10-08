«Алавес» с «Бетисом» разошлись миром

В девятом туре чемпионата Испании «Алавес» принимал «Бетис». На 25-й минуте Родри зарядил в штангу, а вскоре Айосе Перес добил мяч в почти пустые ворота - 0:1. Счет быстро сравнялся после автогола Эктора Бельерина. Второй тайм был спокойнее и без опасных моментов.

1:1, «Бетис» делит седьмое место, «Алавес» - 14-е.