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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» не смогла обыграть «Хетафе», проведя больше часа в большинстве

08 Октября 2023 • 21:42 Комментировать
Сельта
2:2
Хетафе
окончен

Матч девятого тура Ла Лиги «Сельта» - «Хетафе» получился необычным. Гости нанесли два удара в створ и забили, при этом больше часа действовали вдесятером. Уже на второй минуте атаку гостей завершил Борха Майораль. В ответ пенальти, но Яго Аспас пробил в штангу. На 24-й минуте Джонатан Бамба сравнял счет с игры. Домингуш Дуарте получил второй «горчичник» на 30-й минуте, а вскоре Майораль помог отличиться Мэйсону Гринвуду. В конце тайма Йорген Ларсен сравнял с добивания. Удивительно, но все моменты остались в первом тайме. Напоследок только Аспас проверил вратаря.

2:2, «Сельта» третья с конца, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Сельта2:2Хетафе
  2'Майораль Борха (0:1)
(1:1) Бамба Джонатан24'  
  33'Гринвуд Мэйсон (1:2)
(2:2) Ларсен Йорген43'  
Вильяр ИванМингеса ОскарСтарфельт КарлНуньес УнайРистич Михайло 87' (Санчес Мануэль ( 87') Перес Карлес 87' (Дувикас Анастасиос ( 87') Пейнадо Франсиско  53' 60' (Сотело Хьюго ( 60') Де ла Торре ЛукаБамба Джонатан 79' (Родригес Мигель ( 79') Аспас ЯгоЛарсен Йорген
Запасные: Тапия РенатоМарчесин АгустинГуаита ВисентеСведберг ВиллиотАйду ДжозефВаскес КевинДотор КарлосДомингес Карлос
Сория ДавидДамиан СуаресДуарте Домингуш  9'  30'Альварес ГастонРико Диего  81'Дьене Даконам  27' 61' (Арамбарри Мауро ( 61'  90') Максимович Неманья  13'Гринвуд Мэйсон 61' (Иглесиас Хуан ( 61'Кармона Хосе Анхель 90') Аленья Карлес  38' 46' (Альдерете Омар ( 46') Мата Хайме  31'Майораль Борха 71' (Латаса Хуан ( 71')
Запасные: Оскар РодригесЛосано ЭнтониАнхилери ФабрисиоМитрович СтефанБенито ХорхеФузато ДаниэлПатрик Джон
08 октября. Стадион "Балаидос".

 

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