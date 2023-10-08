«Сельта» не смогла обыграть «Хетафе», проведя больше часа в большинстве

Матч девятого тура Ла Лиги «Сельта» - «Хетафе» получился необычным. Гости нанесли два удара в створ и забили, при этом больше часа действовали вдесятером. Уже на второй минуте атаку гостей завершил Борха Майораль. В ответ пенальти, но Яго Аспас пробил в штангу. На 24-й минуте Джонатан Бамба сравнял счет с игры. Домингуш Дуарте получил второй «горчичник» на 30-й минуте, а вскоре Майораль помог отличиться Мэйсону Гринвуду. В конце тайма Йорген Ларсен сравнял с добивания. Удивительно, но все моменты остались в первом тайме. Напоследок только Аспас проверил вратаря.
2:2, «Сельта» третья с конца, соперник - 11-й.
Протокол игры
|2'Майораль Борха (0:1)
|(1:1) Бамба Джонатан24'
|33'Гринвуд Мэйсон (1:2)
|(2:2) Ларсен Йорген43'
Вильяр Иван•Мингеса Оскар•Старфельт Карл•Нуньес Унай•Ристич Михайло87' (Санчес Мануэль (87') •Перес Карлес87' (Дувикас Анастасиос (87') •Пейнадо Франсиско 53'60' (Сотело Хьюго (60') •Де ла Торре Лука•Бамба Джонатан79' (Родригес Мигель (79') •Аспас Яго•Ларсен Йорген
Сория Давид•Дамиан Суарес•Дуарте Домингуш 9'• 30'Альварес Гастон•Рико Диего• 81'Дьене Даконам 27'61' (Арамбарри Мауро (61') • 90'Максимович Неманья• 13'Гринвуд Мэйсон61' (Иглесиас Хуан (61'•Кармона Хосе Анхель90') •Аленья Карлес 38'46' (Альдерете Омар (46') •Мата Хайме• 31'Майораль Борха71' (Латаса Хуан (71')
08 октября. Стадион "Балаидос".
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