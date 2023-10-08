«Сельта» не смогла обыграть «Хетафе», проведя больше часа в большинстве

Матч девятого тура Ла Лиги «Сельта» - «Хетафе» получился необычным. Гости нанесли два удара в створ и забили, при этом больше часа действовали вдесятером. Уже на второй минуте атаку гостей завершил Борха Майораль. В ответ пенальти, но Яго Аспас пробил в штангу. На 24-й минуте Джонатан Бамба сравнял счет с игры. Домингуш Дуарте получил второй «горчичник» на 30-й минуте, а вскоре Майораль помог отличиться Мэйсону Гринвуду. В конце тайма Йорген Ларсен сравнял с добивания. Удивительно, но все моменты остались в первом тайме. Напоследок только Аспас проверил вратаря.

2:2, «Сельта» третья с конца, соперник - 11-й.