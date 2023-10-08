​«Барселона» объявила состав на матч с «Гранадой»

В воскресенье вечером «Барселона» будет играть против «Гранады» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Рулевой каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гави, Гюндоган, Фермин, Ямаль, Фелиш, Ферран Торрес.

Матч между «Гранадой» и «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Барселона» поднимется на второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.