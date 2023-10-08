Голы со стандартов позволили «Лас-Пальмасу» обыграть «Вильярреал»

В девятом туре Ла Лиги встретились середняки, «Вильярреал» играл против самой закрытой команды старта сезона, «Лас-Пальмаса». Большого перевеса не имела ни одна сторона, а гости лучше использовали свои шансы, которых сегодня не было много. Только на 45-й минуте пошли первые моменты, Мануэль Тригерос в хорошей позиции не попал в створ, а вот Сауль Коко со штрафного поразил цель. Сразу после перерыва Марк Кардона с 11-метровой отметки удвоил счет. На 70-й минуте Александр Сорлот пробил рядом с каркасом. Интрига вернулась в компенсированное время, когда Херард Морено метко пробил издали - 1:2.

«Лас-Пальмас» набрал 11 очков и делит девятое место. У противника на одну победу меньше и 14-я строчка в таблице.