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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голы со стандартов позволили «Лас-Пальмасу» обыграть «Вильярреал»

08 Октября 2023 • 17:03 Комментировать
Вильярреал
1:2
Лас-Пальмас
окончен

В девятом туре Ла Лиги встретились середняки, «Вильярреал» играл против самой закрытой команды старта сезона, «Лас-Пальмаса». Большого перевеса не имела ни одна сторона, а гости лучше использовали свои шансы, которых сегодня не было много. Только на 45-й минуте пошли первые моменты, Мануэль Тригерос в хорошей позиции не попал в створ, а вот Сауль Коко со штрафного поразил цель. Сразу после перерыва Марк Кардона с 11-метровой отметки удвоил счет. На 70-й минуте Александр Сорлот пробил рядом с каркасом. Интрига вернулась в компенсированное время, когда Херард Морено метко пробил издали - 1:2.

«Лас-Пальмас» набрал 11 очков и делит девятое место. У противника на одну победу меньше и 14-я строчка в таблице.

Протокол игры  
Вильярреал1:2Лас-Пальмас
  45'Коко Сауль (0:1)
  51'Кардона Марк (0:2)
(1:2) Морено Херард90'  
Йоргенсен ФилипФойт ХуанАльбиоль Рауль 66' (Ахомач Илиас ( 66'  90') Манди АиссаПедраса Альфонсо 58' (Морено Альберто ( 58') Парехо Даниэль  69'Капу ЭтьенПино Йереми  45' 46' (Моралес Луис ( 46') Тригерос Мануэль 75' (Морено Херард ( 75') Бреретон Бен 58' (Фемения Кико ( 58') Сорлот Александр
Запасные: Рейна ПепеГаббия МаттеоТеррац РамонКуэнка ХорхеАльтимира АдриаКомесанья Санти
Вальес АльвароСуарес АлехандроКоко СаульМармол МикаКардона Серхи  90'Мунир Эль-Хаддади 88' (Эррера Кристиан ( 88') Муньос Хави 76' (Перроне Максимо ( 76') Родригес Кирьян  72'Луаодис Энзо 76' (Виера Хонатан ( 76') Пехиньо Франсиско 58' (Парк Марвин ( 58'  69') Кардона Марк 58' (Каба Сори ( 58'  90')
Запасные: Синкгравен ДэйлиЛемос АльвароАарон ЭскандельХерцог ХуанмаГоррин Алехандро
08 октября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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