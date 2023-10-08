Голы со стандартов позволили «Лас-Пальмасу» обыграть «Вильярреал»

В девятом туре Ла Лиги встретились середняки, «Вильярреал» играл против самой закрытой команды старта сезона, «Лас-Пальмаса». Большого перевеса не имела ни одна сторона, а гости лучше использовали свои шансы, которых сегодня не было много. Только на 45-й минуте пошли первые моменты, Мануэль Тригерос в хорошей позиции не попал в створ, а вот Сауль Коко со штрафного поразил цель. Сразу после перерыва Марк Кардона с 11-метровой отметки удвоил счет. На 70-й минуте Александр Сорлот пробил рядом с каркасом. Интрига вернулась в компенсированное время, когда Херард Морено метко пробил издали - 1:2.
«Лас-Пальмас» набрал 11 очков и делит девятое место. У противника на одну победу меньше и 14-я строчка в таблице.
Протокол игры
|45'Коко Сауль (0:1)
|51'Кардона Марк (0:2)
|(1:2) Морено Херард90'
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль66' (Ахомач Илиас (66') • 90'Манди Аисса•Педраса Альфонсо58' (Морено Альберто (58') •Парехо Даниэль• 69'Капу Этьен•Пино Йереми 45'46' (Моралес Луис (46') •Тригерос Мануэль75' (Морено Херард (75') •Бреретон Бен58' (Фемения Кико (58') •Сорлот Александр
Вальес Альваро•Суарес Алехандро•Коко Сауль•Мармол Мика•Кардона Серхи• 90'Мунир Эль-Хаддади88' (Эррера Кристиан (88') •Муньос Хави76' (Перроне Максимо (76') •Родригес Кирьян• 72'Луаодис Энзо76' (Виера Хонатан (76') •Пехиньо Франсиско58' (Парк Марвин (58') • 69'Кардона Марк58' (Каба Сори (58') 90'
08 октября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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