​Статистика подчёркивает шикарный старт Беллингема в «Реале»

Полузащитник Джуд Беллингем просто шикарно начал свой путь в «Реале». В десяти официальных играх за мадридский клуб англичанин записал на свой счёт десять голов и три результативных паса на партнёров.

На страницах портала Reddit появилась занимательная инфографика. В ней представлены семь лучших бомбардиров в истории «Реала» - Альфредо ди Стефано, Криштиану Роналду, Ференц Пушкаш, Уго Санчес, Рауль, Карим Бензема и Сантильяна, а также информация о том, сколько голов каждый из них забивал в десяти своих первых играх за «сливочных». С этими игроками сопоставили Беллингема. Появился такой своеобразный рейтинг:

Ди Стефано (11 голов в 10 матчах), Беллингем и Роналду (10), Пушкаш (8), Санчес (7), Рауль (5), Бензема и Сантильяна (по 3).