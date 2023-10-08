​Появилась новая информация о сроках восстановления Милитао

В начале сезона защитник «Реала» Эдер Милитао получил серьёзную травму колена и был прооперирован. Как сообщает Relevo, бразилец имеет шансы восстановиться к марту, то есть у него есть шансы сыграть за «сливочных» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (разумеется, если мадридцы выйдут в плей-офф).

За «Реал» Эдер Милитао играет с лета 2019 года. За это время бразилец провёл 143 официальных матча, в которых записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Реал» в двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов набрал шесть очков, обыграв берлинский «Унион» (1:0) и «Наполи» (3:2).