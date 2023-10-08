«Гранада» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках девятого тура чемпионата Испании по футболу «Гранада» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Гранада - Барселона
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Протокол игры
|(1:0) Сарагоса Брайан1'
Феррейра Андре•Санчес Рикард•Рубио Мигель•Микель Игнаси•Нева Карлос•Сарагоса Брайан•Вильяр Гонсало•Гумбау Херард•Альваро Фернандес•Узуни Мюрто•Бое Лукас
08 октября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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