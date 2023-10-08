Мартино ответил, вернётся ли Месси в «Барселону»

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». В прессе сообщается, что «сине-гранатовые» могут арендовать 36-летнего аргентинского форварда.

«Я не в курсе. Может, Месси просто поедет отдохнуть в Барселону. Если честно, не владею информацией», - цитирует специалиста Daily Mail.

Напомним, что «Интер Майами» не квалифицировался в плей-офф МЛС, а потому не будет играть несколько месяцев. На фоне этого возникли слухи о трансфере Месси в «Барсу».

Лео перешел в «Интер Майами» минувшим летом. Аргентинец подписал контракт до конца 2025 года.

Месси может вернуться в Европу - известно условие