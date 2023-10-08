«Барселона» нашла усиление в полузащиту

22-летний полузащитник Алек Баэна, выступающий за «Вильярреал», может перебраться в другой клуб Ла Лиги. По сведениям Todofichajes, заполучить игрока в свои ряды намерена каталонская «Барселона».

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес одобрил возможный трансфер Баэны, трансферная стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2028 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник принял участие в восьми встречах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и четыре голевые передачи.