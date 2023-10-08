«Севилья» приняла решение по главному тренеру Мендилибару

Боссы «Севильи» недовольны выступлением команды под руководством главного тренера Хосе Луиса Мендилибара в нынешнем сезоне. По данным журналистов AS, андалусийцы начали подыскивать нового наставника.

Как стало известно источнику, Мендилибара могут отправить в отставку во время перерыва на матчи сборных. Это произойдет в том случае, если будет найдена оптимальная замена.

После восьми туров чемпионата Испании «Севилья» набрала восемь баллов и располагается на 13-м месте в турнирной таблице. В последнем матче андалусийцы на домашнем стадионе расписали мировую с «Райо Вальекано» (2:2).