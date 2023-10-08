Хоселу повторил достижение Рауля в «Реале»

Центрфорвард мадридского «Реала» Хоселу отметился голом в поединке чемпионата Испании против «Осасуны». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась разгромной победой «сливочных» со счетом 4:0.

Благодаря этому мячу Хоселу повторил достижение Рауля Гонсалеса. Он стал третьим испанским футболистом в XXI веке, сумевшим забить пять и более голов в первых девяти матчах за «королевский» клуб в сезоне. Кроме Хоселу и Рауля, это еще удавалось Хавьеру Портильо.

33-летний нападающий перешел в «Реал» из каталонского «Эспаньола» на правах аренды до лета следующего года.

После девяти туров Ла Лиги «сливочные» с 24 очками занимают первое место в турнирной таблице.