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Эндрик празднует годовщину своего дебюта за «Палмейрас»: план «Реала» в действии

08 Октября 2023 • 10:09 Комментировать

Год назад 17-летний Эндрик дебютировал за взрослую команду «Палмейрас» и в ту же секунду привлёк к себе внимание грандов мирового футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об игроке подробнее.

6 октября 2022 года состоялся матч чемпионата Бразилии, в котором 16-летний нападающий Эндрик стал самым молодым игроком в истории «Палмейраса». В том матче команда нашего героя победила со счётом 4:0 «Коритибу». В том же сезоне «Реал» присмотрелся к игроку, в итоге заплатил за трансфер 72 млн евро. Эндрик станет игроком «королевского клуба» летом 2024 года.

«Реал» не забыл Эндрика

Руководство «сливочных» следит за каждым шагом футболиста, в то же время клуб проявляет внимание и к «Палмейрасу», и к тренеру клуба. Потому как игрок не всегда выходит в старте, а иногда вообще не выходит на поле. Тем не менее «Реал» действует точно так же, как и с другими игроками, приобретёнными в Бразилии, например, Винисиусом или Родриго.

Цель «сливочных» – чтобы Эндрик почувствовал, что «Реал» присутствует в его жизни, чтобы он узнал, что представляет собой «королевский» клуб. Поездки в Сан-Паулу являются обычным явлением и частью тактики вместе со стратегией «Реала», которая дает такие хорошие результаты, как Вальверде, Камавинга, Родриго, Винисиус, Чуамени и Беллингем.

Цифры Эндрика в этом сезоне

В чемпионате Бразилии 17-летний футболист выглядит самым эффективным нападающим в команде. Игроку на гол требуется лишь 124 минуты, в прошлом туре против «Ред Булл Брагантино» он провёл на поле 74 минуты и отметился голом. Однако его команда уступила 1:2.

Несмотря на вылет от «Бока Хуниорс» в Кубке Либертадорес, Эндрик был одним из лучших на поле. После его выхода на замену после первого тайма «Палмейрас» смог отыграться и перевести игру в серию пенальти, где удача была на стороне команды из Аргентины.

Всё равно после этой игры фанаты «Палмейраса» в социальных сетях набросились на главного тренера команды Абеля Феррейру с требованием выпускать Эндрика в основном составе.

Фанаты «Реала», нравится ли вам курс команды, которая ведёт с юных лет молодых бразильцев?  

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