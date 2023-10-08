Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» - «Гранада»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем поединке между каталонской «Барселоной» и «Гранадой» в чемпионате Испании.

«Нет смысла рассуждать о шансах «Гранады». Даже не в основном составе «Барселона» может легко выигрывать. Так что я точно отдаю предпочтение каталонцам», - приводит слова эксперта «ВсёПроСпорт».

Матч девятого тура между «Гранадой» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.