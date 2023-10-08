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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» - «Гранада»

08 Октября 2023 • 08:59 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем поединке между каталонской «Барселоной» и «Гранадой» в чемпионате Испании.

«Нет смысла рассуждать о шансах «Гранады». Даже не в основном составе «Барселона» может легко выигрывать. Так что я точно отдаю предпочтение каталонцам», - приводит слова эксперта «ВсёПроСпорт».

Матч девятого тура между «Гранадой» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гранада Александр Мостовой
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