Беллингем побил рекорд Роналду в «Реале»

Атакующий полузащитник Джуд Беллингем отметился очередными голами за мадридский «Реал». 20-летний англичанин сделал дубль в поединке восьмого тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:0).

На счету Беллингема десять голов и три ассиста в десяти стартовых матчах за «королевский» клуб. Англичанин побил достижение звездного португальца Криштиану Роналду, который в первых десяти играх за «Реал» отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Джуд пополнил ряды мадридского гранда в летнее трансферное окно, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Он подписал долгосрочный контракт до 2029 года.

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